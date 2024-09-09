華興資本復牌曾瀉七成　懶理執董承諾不減持　創辧人包凡已辭任

內地大型民營投資銀行華興資本控股(1911)復牌低開，暴瀉71.7%至2.06元，最新報3.25元，挫55.3%，成交額1,120萬元。

該公司稱，已符合復牌指引的所有規定，並申請公司普通股自9月9日﹙一﹚上午9時正起恢復買賣。

華興資本指出，截至2024年9月6日，集團已滿足復牌指引所列的全部要求，包括公佈聯交所證券上市規則（「上市規則」）要求的所有尚未公佈的財務業績，並處理全部審計修改意見；遵守上市規則第13.24條的規定，即確保集團開展的業務有足夠的運營水準和足夠價值的資產來支持其運營；以及持續透過發佈季度更新公告、截至2023年6月30日止6個月未經審計的中期業績公告以及更換核數師等信息，向集團股東和其他投資者通報所有與集團相關的重要資訊。

另外，華興資本又稱，該公司4名執行董事(合計持有該公司約2.2%的股份權益)分別已向公司承諾，自今日至明年3月7日期間，他們不會出售任何公司股份權益。各執行董事可提前5個日曆日向公司發出書面通知，以終止其鎖定期承諾。

創辧人包凡今年2月辭任

華興資本創始人、控股股東包凡去年2月傳出失蹤消息，累公司股價單日曾暴瀉三成，其後有消息指他遭官方帶走調查，被指涉貪腐案。到了今年2月，包凡以健康原因辭任華興資本主席等職。另外華興資本早前未能按上市規則規定，於財政年度結束後三個月內刊發2022年度業績的初步公告，因此股份於2023年4月3日起暫停買賣。

停牌逾17個月的華興資本終可復牌，上周五﹙6日﹚公司公布，包凡妻子許彥清被任命為非執行董事，及孫千紅辭任非執行董事，均自即日起生效。