花旗降恒指年底目標價至19800點　另將騰訊等4股列H股首選名單

花旗發表報告，指出該行覆蓋的A股及H股，32%企業業績表現優預期，另有36%企業業績不及預菁。由於內地經濟增長放緩，企業業績遜於預期不令人意外。該行又指出對比之下，較偏好於H股，既因為H股有較大折讓，同時亦可從美國減息中受惠。



該行進一步指出恒指預測市盈率約為8倍，市帳率為0.9倍，較歷史平均低1至2個標準差，並因而降低年底目標價3%至19800點，同時將明年中預測目標下調5%至21000點，以反映盈利增長﹑內地電力需求及M2均較預期低。

該行又指出，較偏好可受惠於出口﹑特別是美國出口佔比較低的企業，如電池﹑半導體﹑家電及電網設備行業。

上調電訊股評級至增持

花旗於最新H股首選股名單，加入騰訊（0700）﹑萬國數據（9698）﹑心保（1339）及海爾（6690），並維持ASMPT（0522）﹑創科實業（0669）及比亞迪（1211）。

騰訊

花旗於行業評級亦作出調動。由於電訊股業績理想及高息，因此將評級從「中性」上調至「增持」。由於憂慮原材料銷量及價格下跌，將行業評級由「增持」降至「中性」；維持工業﹑互聯網及科技行業「堵持」評級。保險業利潤率擴張，所以調高保險股權重。