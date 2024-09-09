蓋茨被巴菲特說服懂得待己寬容　稱尚很多事想做　冀可多工作20年

微軟創辦人﹑現年68歲的蓋茨接受《CNBC》訪問時指出，自己還有很多事情想做，希望可如挈友巴菲特般多工作20年，甚至30年。



蓋次現為微軟的技術顧問，《福布斯》估計其身家約1,280億美元。蓋茨指出今日巴菲特尚未有退休計劃，每周6天會到辦公室上班，希望自己的健康狀況能容許他如巴菲特般繼續工作。

不過蓋茨亦指出其工作強度與職業生涯早期相距甚遠。當時他專注於微軟起步，將公司發展成科技巨企。蓋茨表示在20多歲時並不相信周末及假期，這樣的強迫自己方式有點失控，當時希望員工與他展現出類似的工作態度，甚至記住員工的車牌號碼，便可以知道大家到達公司及離開時間。

微軟辦人蓋茨（Bill Gates）。（GettyImages）

蓋茨因巴菲特而改變生活模式

蓋茨指出巴菲特說服了自己，讓他更寬容對待員工及自己，及令他知道「不必填滿時間表內的每一分鐘」也可以成為一名認真的商人，並指出控制自己的時間更加重要。自此蓋茨改變自己的生活方法，如今很享受自己的空閒時間，他會為了好玩而打網球，也會享受假期，並於休息時間每天閱讀3小時。

蓋茨指，蓋茨基金會將於明年慶祝成立25周年，但全球仍未能擺脫小兒麻痺、瘧疾等病症，基金會仍非常致力於這些事情，希望能將兒童死亡人數再減一半，從500萬減至250萬。