中信里昂料中國電動車普及率　年內達45%　價格戰比亞迪或成贏家

中信里昂中國工業研究聯席主管馮曉（Xiao Feng）表示，內地乘用車的需求將按年持平，但電動車的普及率將大幅提升，料今年電動車普及率將有45%，未來3年就可升至60%。當前內地總體儘有5%的比例為電動車，料為增長提供了廣闊空間。



不過馮曉續警示，電動車需要有內地的政策支持，如若缺乏相關政策刺激需求，則2025年其乘用車電動車將按年挫5%，價格戰將持續展開，且搶佔高端市場的份額。

中國車・中國製汽車・中國電動車・中國汽車業・中國車業・關稅：2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

料比亞迪將成為行業贏家 續推價格戰

中信里昂指出，比亞迪（1211）仍然將主導行業發展，直言該公司會成為行業贏家。且更多的造車「新勢力」將搶佔高端市場的份額，伴隨更多來自歐洲、日本的合資高端奢侈車企在價格戰中失利，此種傾向更趨明顯。而價格戰也遠未告終，比亞迪極有可能成為推進其繼續的重要力量。

此外就資本市場的盈利表現，馮曉認為電動車股價以及盈利仍有上行空間，就比亞迪而言，其去年在純電車型中排名居於首位，全部所有車型中排行第十。且就運營效率而言，較之於全球同業都更具優勢，因此預計其可實現雙位數的淨利潤增長，同時在中長線的時間短內，實現600萬輛乃至千萬輛的銷量表現。但他也提醒比亞迪研發價格高企，且單車平均售價較低，將產生結構性的滯後（structurally lagging）。

科技龍頭將主導行業 內地政府仍青睞Tesla

而內地電動車發展的趨勢，將為由科技行業龍頭領軍，例如華為。馮曉高度讚揚華為的加入可以令全球的電動車行業受惠，尤其是駕駛輔助系統（ADAS），華為提供的導航輔助駕駛（NOA）解決方案，足以與電動車龍頭Tesla媲美。

2021年5月5日，鏡頭下美國紐約曼哈頓區一輛被雨淋濕的特斯拉（Tesla）汽車的標誌。（Reuters）

儘管Tesla遭內地車企夾擊，不過馮曉指出像Tesla這樣的企業，實力仍然強勁，直言內地政府仍然想要這樣的企業。且公司本身對於電動車行業的技術發展，仍然舉足輕重。只是公司盈利增速未必強勁，在華銷量翻倍的目標就幾乎不可能實現，但並不代表沒有增長的空間和意義。

不過除卻電動車，中信里昂續指，混合動力的車型並非只是在傳統能源與電動車之間的過渡，其本身就是一種可持續性的技術，足以提供更強勁的里程和能源回收方案。