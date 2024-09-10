銀色債券 | 許正宇：4厘息具吸引力　中銀建議認購至少20手

金管局公布新一批銀色債券（第九批）2024詳情，債券發行額為500億元，會視乎認購反應酌情將目標發行額上調至最多550億元。另外保證息率為4厘，較上一批銀債5厘保底息低。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府每次發債，息率定價均按市況去釐定，對今次銀債吸引力有信心。而據統計處數據，至明年中，60歲或以上長者數目達240萬人；第八批的申請人數則約為32萬。

提到未來發債規模，他指政府每年發債規模，都會在財政預算案中滾動更新未來5年的發債計劃。

許正宇指出政府每年發債規模，都會在財政預算案中滾動更新未來5年的發債計劃。（夏家朗攝）

滙豐：要9月美聯儲減息四分一厘

出席記者會的滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓補充，該行預料9月份美聯儲將減息0.25厘，而市場人士預期年內減息0.75至1厘，由於減息預期持續，目前已出現短期息高於長期息的情況，政府3年期平均債息為2.5厘，與銀債4厘息而言有一定息差，因此認為具吸引力。

中國銀行香港固金產品總經理周國昌亦指出，市場已預期美國9月中將減息至少0.25厘，今年尚有3次議息，令拆息、存息都會回落。

目前市場上港元定存息率已回落至4厘以下，美元定存則為4.5厘以下，持續減息下未來港元及美元定存息率未見有上升空間，認為銀債可鎖住至少3年的回報，因此4厘息率仍吸引，料今批銀債獲超額認購機會相當高，同時認購人數亦會破歷史新高。

他指，參考第八批銀債認購人數，視乎需要，有興趣的長者可認購約20手，資金充裕的則可認購25至30手。

新一批銀債將於9月30日至10月14日下午2時，供1965年之前出生人士認購。（夏家朗）

發債所得將投資9大項目

提到是次銀色債券是首次在基礎建設債券計劃下發行，發展局首席助理秘書長（項目推展及策略）馮耀文表示，發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，包括9大方面：港口及機場發展、建築物、渠務、土木工程、公路、新市鎮及市區發展、以非經常資助形式撥款進行的基建項目、水務、房屋，並會每年公布募得資金的分配情況。

他舉例，合資類別的項目例子包括中九龍幹線-主體工程；洪水橋/廈村新發展區—第二期發展，及黃大仙雨水排放系統改善工程。

被問到會否擔心基建的投資回報率不及4厘，政府最終需要以公帑去派息。許正宇指，基建投資帶來延外效應，立法會審批貸款是會以對經濟及社會的角度去考慮，政府會繼續控制開支，同時尋找收入來源。