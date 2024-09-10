家族業務由子女繼承？　逾30%亞太家辦沒此計劃　近半憂慮這一點

據德勤及萬方研究報告顯示，目前亞太區辦公室主要由第一代或第二代財富擁有人創辦及管理，因此繼承規劃已快速成為重要議題，逾三分之一（35%）下一代預期於未來十年內接手家族財富，然而現時仍有37%家庭尚未制定繼承計劃，有逾三分之一（35%）已將繼承規劃列為今年首要任務。

報告也顯示，69%受訪亞太區家族辦公室預計，下一代家庭成員會繼承領導家族辦公室的職責，意味31%未有此計劃。有不少亞太區家族辦公室對下一代的成熟度（49%）、資歷（36%）及對家族辦公室事務缺乏興趣（23%）表示擔憂。故此，有三分之一（33%）受訪的下一代將接受指導和培訓作為今年的重點工作。

另有26%受訪者將專注繼承規劃，於今年在其家族辦公室出任董事會成員（36%）、經理/行政人員（30%）或者董事（21%）。

德勤及萬方發表有關家族辦公室的研究報告。﹙顧慧宇攝﹚

家辦投資取向進取擬增股票及加密幣等投資

亞太區家辦投資取向方面，面對美國預計減息及地緣政治等環境，萬方家族辦公室副首席執行官曹偉超表示，家族辦公室投資態度較6個月前更為進取，目前形勢下，會傾向分散投資，包括印度、台灣及日本等市場，而中港市場估值也具備吸引力。

研究報告顯示，亞太區家族辦公室視地緣政治（55%）及通脹（44%）為今年市場主要風險。不過，有三分之一（34%）今年轉向增長型投資，但仍重視風險管理。去年投資佔比最高的為股票（25%）、私募股權投資及私募信貸投資（21%）、房地產（19%）及固定收益（19%），並傾向投資發展中國家包括中國及印度等本地市場。

今年亞太區家族辦公室計劃增加投資的主要資產類別包括發達市場（32%）及發展中市場（24%）的股票、房地產（31%）、對沖基金（24%）及加密貨幣/數字資產（24%）。