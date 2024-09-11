港鐵通車45年｜發45億元離岸人民幣綠債　認購額逾199億元人民幣

港鐵公司（0066）宣布，於2024年9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣十年期債券及15億人民幣三十年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。



此次發行的十年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，而三十年期債券，則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。

港鐵行政總裁金澤培表示：「今年是港鐵通車服務香港45周年，公司繼續實踐並鞏固其推動可持續發展的承諾。是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。我們很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻，同時也受惠於香港作為全球離岸人民幣業務中心具樞紐地位的優勢。」

8月25日，市民在金鐘港鐵站等車。（夏家朗攝）

最終認購額達199億元人民幣

此次債劵發行深得本地及海外機構投資者支持，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司，最終總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。

十年期債券票面年息率為2.75厘%，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為2.75厘。而三十年期債券的票面年息率為3.05厘，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為3.05厘。此項債券預期獲標準普爾評為AA+級。

中銀香港（2388）、東方匯理銀行、滙豐、瑞穗及渣打銀行為此次綠色債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、星展銀行有限公司、德意志銀行、工銀亞洲 、摩根大通、三菱日聯證券、華僑銀行、日興證券及法國興業銀行獲委任為此次綠色債券發行的聯席簿記行及聯席主承銷商。

渣打發債助港鐵推動可持續發展

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示：「渣打銀行非常榮幸支持港鐵公司首次發行公募離岸人民幣債券，並透過此批綠色債券，協助港鐵公司進一步推動可持續發展，共同為低碳未來作出貢獻。」

「儘管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵公司所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證港鐵公司別具優勢，透過不同的融資渠道、以相當吸引的成本取得資金，同時擴濶投資者基礎。巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至8月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。我們相信港鐵公司的成功，能夠吸引更多本地及國際發行人踏足『點心債』巿場。」