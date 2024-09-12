中國電動車品牌擬海外設廠　彭博﹕內地要求先進技術留在本地

歐盟早前宣布對產自中國的電動車加徵額外關稅，不少內地汽車公司為避免徵收額外關稅，有意在歐洲設廠生產。據外電報道，內地強烈建議汽車製造商確保先進的電動車技術留在內地用，並鼓勵廠商向海外廠房出口零件時，關鍵零件於內地生產，最後送到目的地進行組裝。



據《彭博》報道引述消息指，商務部7月與十幾間車廠舉行次會議，除上述建議外，車廠亦被告知不應在印度進行任何與汽車相關的投資。

廠商若計劃在土耳其投資車廠，應先通知負責監管中國電動汽車產業的工業和資訊化部以及中國駐土耳其當地大使館。

報道指出商務部代表沒有回應置評要求。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

或影響內地車廠全球化計劃

中國的指令出台之際，大多數中國主要汽車製造商都在尋求在地化製造，以避免對中國製造的電動車徵收關稅。商務部的指導方針要求關鍵生產應留在中國，這可能會損害汽車製造商的全球化努力，因為汽車製造商正在尋找新客戶，以抵消激烈的競爭和國內銷售低迷的影響，而這些因素正在削減他們的利潤。

這也可能對那些吸引中國汽車製造商的歐洲國家造成打擊，這些國家希望中國汽車製造商的存在能帶來就業機會和當地經濟增長。例如，比亞迪（1211）正計劃在土耳其建造一家工廠，預計年產能為15萬輛汽車，僱用多達5,000名員工。

會議期間，商務部指出，邀請中國汽車製造商建廠的國家通常是那些對中國汽車制定或考慮設置貿易壁壘的國家。報道引述消息指，官員告訴與會者，製造商不應盲目追隨趨勢或相信外國政府的投資呼籲。