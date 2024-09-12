畢馬威合夥人何家輝　當選新任ACCA香港分會會長

ACCA(特許公認會計師公會)香港分會公布，畢馬威香港企業稅務諮詢服務合夥人何家輝當選2024/25年度新任ACCA香港分會會長。安永香港及澳門稅務主管合夥人鄭傑燊則當選為副會長。

何家輝自2017年起擔任ACCA香港分會理事會成員，於2017年至2023年間擔任稅務委員會聯席主席，並於2021年至2023年間擔任青年會員發展委員會聯席主席。

何家輝表示，今年ACCA有兩個重要里程碑，分別是成立120周年及全球會員人數突破25萬人。明年，ACCA香港分會亦即將慶祝成立75周年，期待能夠與會員一同紀念這個重要時刻。來年，ACCA香港分會將有三大重點工作，包括支持可持續發展、裝備會員人工智能相關技能、以及深化人才培訓。同時，ACCA香港分會亦將憑藉其社會影響力，繼續就政府政策提供真知灼見，支持會員就業力，促進業界可持續發展、並為香港市民謀福祉。

他續指，ACCA擁有逾25萬會員，網絡覆蓋全球，能夠充分利用香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」優勢，為會員提供嶄新機遇，續深化與政府機構合作，亦與世界各地專業組織建立聯繫，拓闊會員視野。