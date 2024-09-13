聯合國駐華協調員親訪領展可持續未來館　發帖文大讚Well Done

領展可持續未來館﹙「未來館」﹚自2023年4月「開館」以來，口碑極佳，最新主題解構循環經濟﹙The Circular Economy﹚，溫多娜月前獲邀參觀，發覺展館甚有點子，有許多「貼地」、「估你唔到」的資訊、裝置及互動遊戲，讓遊客了解更多永續時尚、過度包裝、海洋垃圾、電子廢物回收、以至轉廢為能等的環保議題，例如有研究指出，全球每年生產230億對新鞋，但同時又丟棄220億對舊鞋，何其浪費！

可持續發展是大趨勢，官方亦大力提倡，繼財庫局局長許正宇上月底百忙抽空參觀未來館後，溫多娜知道，聯合國駐華協調員常啟德近日來港，也專程到館一遊，事後還在其辦公室官方微博出帖文，實在畀面。

財庫局局長許正宇上月底百忙抽空參觀可持續未來館。﹙許正宇FB圖片﹚

從帖文內容可見，常啟德「做足功課」，道出未來館開館以來，已舉辦多個專題展覽，包括專注於可持續糧食系統的「綠續開餐」及提倡社會包容的「不同人 · 一同行」。他稱，未來館的倡議，正是保球地球所需要的，而企業必須走在前列，確保我們擁有一個可持續發展的地球。

常啟德又話，教他意想不到的是，未來館是由私人機構策動，帖文結尾不忘讚揚領展「Well Done」。

聯合國駐華協調員常啟德參觀「未來館」，並由領展公關一姐Lorraine「導遊」。﹙聯合國駐華協調員辦公室官方微博影片截圖﹚

溫多娜知道近年許多大型企業都積極提倡ESG，搞了不少活動，為社會樂見。領展今次更獲聯合國官員表揚，為商界樹立典範，確實「Well Done」！