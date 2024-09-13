互聯網金融協會召開小額貸款業務發展會議　騰訊京東抖音均有出席

中國互聯網金融協會公布，在上周四（5日）召開小額貸款業務規範發展工作座談會，騰訊（0700）﹑抖音﹑京東（9618）、度小滿、美團（3690）、奇富科技（3660）、滴滴、新浪、樂信、信也科技（美：FINV）、小贏科技（美：XYF）、瓴岳科技等互聯網平台小貸業務負責人和金投行網絡小貸公司負責人參加會議。



會議聽取各參會機構代表對《小額貸款公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）》的具體意見和建議。代表們圍繞涉金融業務的移動應用程序備案、小額貸款公司的經營範圍、獲客引流等營銷行為的規範、助貸業務中的擔保活動規範、小額貸款的息費管理、監管文件的整改過渡期限等行業熱點難點問題展開充分討論交流，形成對《小額貸款公司監督管理暫行辦法(徵求意見稿)》的反饋建議。

會議指出，小額貸款業務應始終立足於服務經濟高質量發展，始終堅持金融工作的政治性和人民性，更好滿足合理健康消費、小微企業發展等所急需的金融服務需求。

此外，協會相關業務部門還通報了協會有關營銷助貸自律管理、小額信貸行業大數據實驗室建設和金融行業異常信息共享系統建設等重點工作進展。