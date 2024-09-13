涉恒大假賬風波　普華永道遭罰近4.5億人幣　須暫停經營業務半年

中國恒大（3333）早前遭內地監管機構指其虛增收入逾5,600億元（人民幣，下同），而最新消息指，曾擔任恒大審計師十多年的普華永道（香港稱「羅兵咸永道」）遭財政部及中證監合共罰款4.41億人民幣，且暫停經營業務半年，而4名簽字註冊會計師遭吊銷註冊。

財政部︰處罰款共1.16億

財政部官網最新消息指，自2024年1月起，財政部組織檢查組對普華永道中天會計師事務所及其廣州分所的恒大地產集團有限公司審計專案執業品質開展了專項檢查。根據行政處罰決定，在會計師事務所方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對普華永道涉及恒大地產2018年審計專案的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共1.16億元的行政處罰。同時，對普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

中證監︰合計罰沒3.25億

另外，中國證監會表示，依法對普華永道恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，依據《中華人民共和國證券法》規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2,774萬元，並處以頂格罰款2.97億元，合計罰沒3.25億元。

中證監稱，合計罰款接近該會此前三年對50多家次違法違規會計師事務所的罰沒款總和。

涉恒大假賬風波，普華永道遭當局警告，且暫停經營業務6個月，並撤銷普華永道廣州分所。 ﹙資料圖片﹚

4名簽字註冊會計師遭吊銷註冊

另外，財政部續稱，註冊會計師方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對恒大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的4名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷註冊會計師證書的處罰；依據相關管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智傑、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編制恒大地產合併財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

對於香港羅兵咸永道會計師事務所為中國恒大集團提供審計服務的有關責任，財政部將通過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務彙報局對相關違法行為進行調查處理。

財政部補充，下一步，財政部將持續加大財會監督力度，嚴厲打擊財務舞弊和審計造假行為，為維護社會公平正義、規範市場經濟秩序、推動經濟高品質發展提供有力支撐。