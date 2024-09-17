瑞穗料聯儲局減息機會較高　或助美元暫時擺脫拋售局面

美國聯儲局將於周四（19日）凌晨公布議息會議結果，隨著紐約聯儲銀行行長杜德利發表言論後，市場人士對當局屆時宣布減息50個基點機會增加至70%。瑞穗首席亞洲匯率策略師張建泰認為，短期內美元仍會受壓，可是聯儲局公布議息結果後美元或會反彈。他又指出按2020年經驗，港元匯價有機會貼近7.75，人民幣兌美元在美國大選料有支持。



瑞穗又認為美國經濟未陷入衰退，惟較大機會減息50個基點，不論聯儲局議息結果如何，當地息口周期已處於轉捩點料波動會加大。該行認為一旦落實減息50個基點，「謠言時買入，落實時賣出」或暫時扭轉美元遭拋售局面，又認為聯儲局即將公布的點陣圖，有助提供中性利率的見解。

報告又指出從近期人民幣走勢，反映出對大行下調經濟預測下的韌性，指出內地經濟增長動力減弱已不再令人感到意外，下調增長預測亦無促使市場預期發生重大轉變。若美國減息50個基點，將會終結美元例外論，隨後中美息差收窄或額外為人民幣帶來支持，惟前題是人行維持小幅減息周期。瑞穗預料在美國大選果為未來幾年中美緊張關係抽繪出更清晰情景時，離岸人民幣繼續有支持。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

美的高開不代表新股市場好轉

此外美的集團（0300）今日（17日）掛牌，高開8%，報告指出屬好兆頭，惟並不意味著香港新股市場出現好轉。因為香港股票市場估值，相對於股票融資仍偏低。因此資金流入新股市場，產生抽緊銀根的情況有限。縱使外資因地緣政治而流出，但北水﹑跨境理財通等內地資，有助抵銷影響。

港元方面，在美國減息50個基點預期，而逼近7.79水平，但按2020年環球危機及聯儲局減息，港元或會快速逼近7.75。該行亦指出即使美國減息50個基點，港元亦不會即時觸及7.75，因為聯儲局不會在沒有明確表態情況下，而發出激進減息訊號。