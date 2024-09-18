建行︰副行長李民已呈辭

撰文：黃捷
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建設銀行(0939)公布，因為工作調動，李民已向董事會提出辭呈，辭去副行長職務。

李民確認與董事會無不同意見。

建行董事會對李民在任職期間為該行作出的貢獻表示感謝。

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