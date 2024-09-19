施政報告｜澳洲會計師公會建議加強港金融中心角色　致力培養人才

行政長官李家超將於下月16日公布新一份施政報告，澳洲會計師公會指出，為鼓勵更多投資以促進經濟，政府應把握即將發表的施政報告繼續推行改革，以維持香港的國際地位。



澳洲會計師公會於建議中提出多項政策措施，重點關注五大主題，當中包括加強香港作為國際金融中心的角色﹑將香港發展成國際創科中心，推動環境﹑社會和管治（ESG），培養﹑吸引及挽留人才，以及促進香港經濟。

籲擴大CIES獲許投資資產範圍

澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開表示：「作為國際金融中心，香港應借助自身優勢，繼續吸引外資，確保持續的活力和國際競爭力。」今年年初，香港政府推出了新資本投資者入境計劃（CIES），以振興本地經濟。「為了進一步鼓勵外來投資，我們建議政府優化新資本投資者入境計劃，擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資, 以及藝術品和收藏品。此舉更有助提升香港作為全球頂尖藝術品交易中心之一的地位。」

澳洲會計師公會認為香港政府應繼續加強與海外國家的經濟聯繫，吸引企業和投資。

澳洲會計師公會亦建議政府建立一套長遠的「漏洞披露計劃」，鼓勵大眾報告政府資訊科技服務或系統中發現的漏洞或弱點。鼓勵企業制定自己的漏洞披露計劃，以管理和鼓勵漏洞報告。支持企業實行雙重驗證（2SV），為網上交易提供額外的保護。