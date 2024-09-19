美國減息｜摩根許長泰籲股債各半分散風險　對港樓持審慎樂觀

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國聯儲局此次減息半厘，高於其個人四分之一厘的預測。聯儲局提前加大減息，他認為11月及12月減息步伐，或視乎經濟數據及總統大選消息等，不確定性增加，預計會增加投資市場波動性。不過，他仍預期，美國經濟軟著陸機會較大，目前由過熱經濟，轉變為較為合理及可持續的增長。



許長泰表示，預計港股將維持區間波動走勢，但要有突破回升至2萬點或以上，就需要更多內地經濟方面的好消息，對樓市也持審慎樂觀態度。

美國減息步伐不確定性增

他指出，現金回報包括定期存款存款隨著息口下調，也會跟隨逐步回落，吸引力也不如以往。在資產配置方面，可透過股債及另類投資，來保持整體回報；並建議股債比例可各半。其中在債券投資方面，可包括政府債券及投資級別企業債；股票方面則建議高息股，以防在市場動盪時，仍能有波幅性較低的債券來作平衡。

港股方面，今日整體亞洲股市表現並不特別有爆升情況，市場已預期聯儲局未來18個月的減息，故此短期內減息對推動股指上揚作用並不明顯，但減息有助延長經濟增長周期，支持企業盈利。

港股重上兩萬點需內地經濟及政策有突破

相較美國減息，港股受中國內地經濟影響較大，至年底至明年，內地政府會否出台支持政策令GDP增長恢復5%或以上增長令人關注。當中內房市場恢復較為關鍵，但目前未見有明顯改善，預計港股將維持區間波動走勢，整體表現不會太差，但要有突破回升至2萬點或以上，就需要更多內地經濟方面的好消息。

談及港股板塊時，他指出若果內地經濟持續目前整固狀態，支持政策慢出台等，較為看好中特股及高息股。若果經濟有明顯改善，則料會利好科技股及電商股等。美股方面，科技股以外仍有不少板塊值得投資，經濟周期板塊包括金融及消費料會受惠，前者除非有可觀盈利上升，不然預計將持續在膠著狀態。

對於減息會否利好本港樓市，他表示對樓市持審慎樂觀態度。雖然政府撤辣等對於樓市帶來正面支持，但對於市場需求包括專才移民來港對租務市場的需求，及政府土地供應等，是否存在轉變，仍需時觀察。本港零售及寫字樓出租市場暫未見明顯改善，預計仍將表現偏弱，港樓價雖回落大仍偏高，因仍有剛性需求。本港地產股今日表現「中挺」，會否因減息而向好，仍需要時間觀察。