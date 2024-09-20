陳國基︰進一步擴展互聯互通機制　為兩地資本流通注入新動力

署理行政長官陳國基出席金融服務界慶祝國慶酒會致辭時稱，今年是互聯互通周年的重要里程碑，在國家的大力支持下，內地和香港金融市場互聯互通不斷深化與擴容，其中滬深港通自推出以來，分別為內地和香港股市帶來約1.8萬億元人民幣及逾3.3萬港元的淨資金流入，充分展現出香港融通中外資本的能力，將國際企業和投資者引進來，並助力內地企業走出去的關鍵作用。

陳國基又稱，繼「跨境理財通2.0」在今年2月實施，中證監亦在4月宣布一系列擴展內地和香港資本市場互聯互通的措施，包括將將房託納入ETF通，又支持內地企業來港上市，為本港帶來源源不絕的信心與底氣。

署理行政長官陳國基指，會繼續與內地緊密合作，積極推進落實得到兩地監管機構支持的項目。﹙黃浩謙攝﹚

陳國基補充，政府會繼續與內地緊密合作，積極推進落實得到兩地監管機構支持的項目，也會持續與相關部門商討擴容增量的方案及優化安排，包括在滬深港通下的允許股票大宗交易，以及在港發行國債期貨等，進一步擴展互聯互通機制，為兩地資本流通注入新動力。

同場的金融界立法會議員李惟宏則指，希望增加更多期貨及衍生工具產品，為香港發展成國際商品及期貨中心做準備，而證監會數字顯示，持牌法團過去十八年持續上升，持九號牌的更增長3.5倍，家辦數目也持續上升，反映業界轉型能力。