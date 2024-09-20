港鐵前CEO梁國權　獲委任為渣打獨董　袍金每年11.5萬英鎊

渣打集團(2888)宣布，梁國權已獲委任為公司獨立非執行董事，自今年11月2日起生效。

公司稱，梁國權為一名特許會計師，擁有商業及投資銀行業務經驗，對香港市場有著深刻的了解和聯繫。

梁國權為香港鐵路有限公司前行政總裁，曾於私募股權及投資銀行擔任多個要職，包括Capital Z Asia Limited合夥人、美國雷曼兄弟亞洲投資銀行高級副總裁及施羅德亞洲企業融資主管。

除了執行領導經驗外，梁國權也在私人和上市公司擔任獨立非執行董事，擁有豐富的董事會及委員會經驗。他亦為渣打（香港）有限公司、華潤置地有限公司及新意網集團有限公司的獨立非執行董事，以及香港置地控股有限公司的非執行董事。他將於今年11月1日退任新意網控股有限公司的職務，隨後將加入渣打。

此前，梁國權為怡和策略控股有限公司及文華東方國際有限公司的非執行董事以及領展資產管理有限公司（已上市的領展房地產投資信託基金的管理人）的獨立非執行董事。

梁國權擔任獨立非執行董事的袍金為每年11.5萬英鎊，而擔任審核委員會成員將會收取額外每年4萬英鎊的酬金。梁國權目前持有本公司13,369股股份。