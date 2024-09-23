打風不停市｜今日生效　港交所指安排並非為爭取多一至兩個交易日

從今日（23日）起港交所（0388）落實於惡劣天氣下繼續開市安排。港交所副行政總裁﹑聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁接受《港台》訪問時指出作為國際金融中心，須服務不同時區的投資者，並須向他們確認港股市場在惡劣天氣下維持正常營運，避免停市為投資者帶來不便及額外風險。他重申「打風不停市」並非為爭取多一﹑兩個交易日機會。



姚嘉仁指出，月初摩羯襲港導致兩日期貨夜市和1日日間交易暫停，但港交所當時其實仍要如常進行系統維護等工作。作為市場組織者及營運者，港交所需要維護一套大型系統，一直對相關員工有「7X24」工作安排，不受打風影響，而部分工序可透過遙距方式處理，強調災備方案非常全面。

他提到「不停市」是要求維持正常開市，維持一貫運作安排，但在人員、遙距辦公、系統等安排調整及改動，滿足新的需要。而疫情期間遙距辦公的經驗，加上科技進步，令「不停市」安排上有更多選擇。

他又指出國際或內地投資者，未必能理解香港因颱風而停市；身處香港以外的投資者，或未能即時得悉香港打風停市，而需要作出應對和處理。