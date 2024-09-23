數碼港元｜滙豐︰未來數月測試如何在DLT環境授權協議上安全運作

金管局今日﹙23日﹚正式推出「數碼港元+」計劃當中的「數碼港元」先導計劃第二階段。繼去年參與「數碼港元」第一階段先導計劃後，滙豐宣佈參加計劃第二階段，並稱歡迎金管局擴大「數碼港元」研究範圍，探索蓋涵個人和企業可使用的新型數碼貨幣的創新應用案例，包括數碼港元和代幣化存款。

滙豐稱，在去年的先導計劃，該行研究數碼貨幣於零售及可編程性方面的潛在用例。滙豐將在相關項目的基礎上，於未來數月測試數碼貨幣如何在分布式分類帳技術（Distributed Ledger Technology，簡稱「DLT」）環境的授權協議上安全地運作，以儲存和轉移價值、充當代幣化資產的結算貨幣，以及保護個人私隱的功能。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「作為香港最大的發鈔銀行，我們須保持在數碼貨幣發展上的前端。滙豐將繼續利用公司內部創新專才，深化數碼貨幣應用的研究。」

滙豐參與了多項數碼資產及貨幣的計劃，反映其致力創新，以助塑造貨幣和金融的未來。除了參與「數碼港元+」外，滙豐一直支持金管局在數碼資產及貨幣方面的舉措，包括mBridge項目、Ensemble項目及發行數碼綠色債券。

在Ensemble項目中，滙豐進行概念驗證（proof-of-concept）測試以展示代幣化存款和數碼資產相互轉換，以及將存款代幣轉賬至不同金融機構區塊鏈的可行性。

滙豐於今年2月亦利用HSBC Orion數碼資產平台，協助金管局為政府發行等值60億港元的數碼原生綠色債券（digitally native green bonds），當中涵蓋四種貨幣（港幣、離岸人民幣、美元、歐元） ，屬全球最大的數碼債券發行，以及首筆多幣種數碼債券發行。