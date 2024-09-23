數碼港元｜渣打等三方聯盟　以端到端方式探索代幣化投資應用案例

渣打香港、貝萊德及Mastercard表示，將攜手參與由金管局於今年3月宣布推出的「數碼港元」第二階段先導計劃。

金管局亦將「數碼港元」項目易名為「數碼港元+」項目，參與計劃的機構對此表示歡迎。項目涵蓋更廣範疇，探索可供個人及企業用戶使用的數碼貨幣創新應用案例，包括數碼港元和代幣化存款。

新組成的三方聯盟將採用端到端方式探索代幣化投資應用案例，這項潛在方案可讓投資者直接透過數碼港元或代幣化存款，向相關資產管理人購買代幣化資產並進行交易結算。由渣打集團旗下SC Ventures培育的Libeara將與渣打香港和貝萊德合作提供平台，透過Mastercard的「多代幣網絡」，共同推動代幣化資產的潛在發行。

「多代幣網絡」為一套基礎技術，旨在提升數碼資產和區塊鏈生態系統內交易的安全性、擴展性和互通性。風險的方式在香港及區內增長。區塊鏈技術的革新為提升客戶投資體驗提供了創新機遇，包括但不限於使用數碼貨幣，如央行數碼貨幣(CBDC)或代幣化存款等進行這類型代幣化資產交易的直接結算。

渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，該行期待探索這項創新技術為客戶帶來的潛在價值，為本港數碼貨幣生態圈發展作出貢獻。

貝萊德亞太區全球產品解決方案主管Aarti Angara表示，第二階段先導計劃是創新發展的另一個重大里程碑，進一步鞏固香港作為領先資本市場的地位。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard將持續支持金管局推動金融創新，並致力促進香港發展成為全球領先的數碼資產中心。