數碼港元｜恒生︰研兩大範疇　包括數碼獎賞平台及代幤化基金交易

恒生銀行表示，歡迎金管局擴展「數碼港元」( e-HKD )項目研究範疇，並將項目重新命名為「數碼港元 + 」 ( e-HKD+)，以探索更多可供個人及企業使用數碼貨幣的創新用例,包括數碼港元和代幣化存款。

繼首階段完成假設性數碼港元用例的實境模擬測試後，恒生將參與「數碼港元+」項目中的第二階段數碼港元先導計劃，進一步在獎賞計劃及投資交易範疇上研究數碼港元及代幣化存款的應用。

恒生在第二階段數碼港元先導計劃將會探索兩個主要範疇。第一是數碼獎賞平台，於首階段恒生為指定商戶透過假設性的數碼港元錢包，利用可編程功能向目標客戶發放優惠券，讓客戶在現場消費，恒生在第二階段將在模擬環境中測試數碼港元及代幣化存款如何促進新一代數碼獎賞平台的開發，以達至開放、高效和可持續擴展。

第二是代幤化基金交易。恒生將探索數碼港元及代幣化存款在代幤化基金交易的應用，讓客戶透過數碼港元買賣代幣化基金，並即時進行結算，縮短交易時間，降低相關成本。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示:「於首階段數碼港元先導計劃，恒生展示如何在香港日常零售環境使用數碼港元。第二階段將進一步探索交易銀行應用以外的機遇，包括獎賞計劃及投資交易的用例。我們的目標是為未來數碼貨幣提供更多參考,並在香港建立清晰的行業標準。」

恒生又指，致力推動數碼貨幣應用方案的發展,除了參與數碼港元先導計劃外，該行是香港首批參與金管局批發層面央行數碼貨幣 ( 「 wCBDC 」 )Ensemble 項目的銀行，並已於今年 6 月順利完成兩個用例相關的技術測試，進一步協助推動香港代幣化市場的發展。