數碼港元｜工銀亞洲︰擬於第二階段打造更全面、更便捷的應用平台

中國工商銀行（亞洲）表示，歡迎香港金融管理局（金管局）擴展「數碼港元」（e-HKD）項目研究範疇並將項目重新命名為「數碼港元+」（e-HKD+）項目，以及啟動「數碼港元」先導計劃（先導計劃）第二階段。該行成功入選先導計劃第二階段，將借助第一階段的成果及經驗，探索更多創新用例，進一步研究「數碼港元」可能帶來的獨特價值，透過積極參與第二軌道應用研究及試驗工作，致力推動央行數碼貨幣（CBDC）的研發及數碼經濟發展。

工銀亞洲稱，深入整理分析第一階段場景測試成果，並結合調查問卷中反饋意見，計劃於第二階段打造更全面、更便捷的「數碼港元」應用平台，邀請更多元化商戶、客戶群參與，期望拓展測試離線支付、跨行以至跨境支付等多個範疇的應用場景、擴大測試規模，藉此確切了解支付及收款需求，為後續推進項目及提升「數碼港元」滲透率提供案例參考及數據支持。此外，該行擬豐富電子錢包種類，為不同群體提供易於使用的電子支付方式，透過創新科技讓公眾享受普及金融服務。

工銀亞洲助理行政總裁劉彥斌先生表示，很榮幸繼續與金管局及業界攜手，共同啟動「數碼港元」先導計劃新一階段。相信計劃的持續推進將有助本地銀行業界構建先進而低成本的電子支付系統，創造金融友善環境，開拓創新的金融市場基建，支持香港金融中心建設。