數碼港元｜中銀香港︰將聚焦挖掘數字貨幣於區塊鏈的實際應用

中銀香港成功入選金管局「數碼港元」先導計劃（先導計劃）第二階段，利用區塊鏈技術自行構建的聯盟鏈基建，進一步探索「數碼港元」的可編程性在預繳及專款專用場景下的應用。同時，該行歡迎「數碼港元」項目的擴展，並易名為「數碼港元+」，研究重點將從「數碼港元」延伸至全面的數碼貨幣生態系統。

中銀香港又指，於先導計劃的第二階段試驗中，利用區塊鏈技術構建聯盟鏈平台，為客戶創建唯一的數碼身份和發行具統一規範且跨機構可用的「數碼港元」。同時，「中銀香港與新輝（建築管理）有限公司（新鴻基地產的全資擁有附屬公司）及其他合作夥伴將發掘在更多場景應用數字貨幣的可編程特性，通過應用智能合約技術，令交易在符合條件下自動執行，從而實現去中心化金融，提升商業運作效率及透明度。

在去年第一階段試驗中，中銀香港率先完成「數碼港元」預繳式服務的試驗，測試數字貨幣的可編程特性。消費者的資金按照商戶制定的合約條件自動支付，一旦商戶未能履行合約，餘下資金可退還給消費者，以保障消費者權益，解決傳統預繳式消費的痛點。

中銀香港副總裁邢桂偉表示：「中銀香港歡迎金管局擴展『數碼港元』項目，並全力配合本港『數碼港元』及代幣化存款的發展及推進相關的研究工作。本行於先導計劃第一階段的預繳式服務試驗反應正面，85%受訪商戶認為方案能增強消費者忠誠度，有效增加消費者對預繳式服務的信心。基於第一階段的試驗結果，中銀香港在第二階段將聚焦挖掘數字貨幣於區塊鏈的實際應用，為客戶及商戶創造更大價值。本行透過自行構建全新的聯盟鏈基建，為客戶建立獨一無二的數碼身份，從而有效識別客戶和防控風險，並借助智能合約以及銀行與商戶雙重簽署機制的安全認證技術，確保『數碼港元』的安全性，實現有效資金管理。」

此外，中銀香港作為首批參與Ensemble項目沙盒的銀行，專注於研究代幣化存款與批發層面央行數字貨幣的互通性，驗證數字貨幣領域的多種解決方案及應用場景。