意大利裕信增持德商行至近21%　德總理朔爾茨稱屬「不友善」舉動

德國政府正退出對德國商業銀行（Commerzbank）投資，早前已出售部份股份。在同一時間意大利裕信銀行（UniCredit）披露，對德商行的持股增至9%，該意大利銀行最新更指出，已透過衍生工具購入德商行11.5%股權，即其持股已接近21%，超過德國政府的12%持股。裕信披露其最新持股後，德國總理朔爾茨指出裕信的舉動「不友善」。



裕信銀行表示，已買入衍生品合約以獲得德國商業銀行11.5%的股份，由此可把對德國商業銀行的持股比例，從之前的9%提高至近21%，高於德國政府的約12%，有可能會讓德國商業銀行被收購。

德國總理朔爾茨批評指，在沒有任何合作、協商、反饋的情況下，有人試圖以不友好的方式大舉收購公司股份。他又指出商這屬「不友好的攻擊、敵意收購對銀行來說不是好事，這就是為什麼德國政府在此立場鮮明，非常明確表示，我們不認為這一行動方案適當」。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。（Reuters）

裕信希望持股增持至29.9%

裕信目前未獲監管機構對其持股比例突破10%的批准，但已提交申請，希望把持股比例增至最高29.9%。

德國政府正尋求退出金融危機後救助的德國商業銀行，早前開始出售股份。其後，裕信銀行披露增持德國商業銀行至9%，行政總裁Andrea Orcel並暗示有可能進行全面收購。德國政府已表明將暫停出售德國商業銀行股份，以阻止裕信可能的收購。