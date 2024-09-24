國家金監局指金融風險正收斂　中證監稱完善長錢長投制度環境

人民銀行﹑國家金融監督管理總局及中證監一同舉行會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。國家金監局局長李雲澤指出，目前高風險機構集聚的地區，都已經形成了具體的改革化解方案，正在按照一省一策，穩妥有序地推進實施。同時指導銀行保險機構積極配合化解房地產和地方政府債務風險。當前金融業尤其是大型金融機構，經營穩健，風險可控。伴隨房地產地方債以及中小金融機構三大風險逐步化解和緩釋，金融風險正在穩步收斂，金融監管總局將堅決守牢不發生系統性金融風險的底線。



他又指出金融監管總局努力營造穩定、透明、可預期的監管環境，持續用力、更加給力，不斷提升服務實體經濟質效。

至於證監會主席吳清則表示，突出增強資本市場內在的穩定性，樹立回報投資者的鮮明導向，提高上市公司質量和投資價值，加快投資端改革，發佈中長期資金入市的政策意見，進一步完善相關的政策工具箱，守牢風險底線。

中證監﹕持續改善資本市場生態

他又表示完善長錢長投的制度環境，提升長期資金權益投資的監管包容性，全面落實3年以上的長周期考核，促進保險機構來做堅定的長期投資，完善全國社保基金投資政策，鼓勵企業年僅進行根據持有人不同年齡和風險偏好，探索開展不同類型的差異化安排。

他亦指出中證監將持續改善資本市場生態，多措並舉提高上市公司質量和上市公司投資價值，完善機構投資者參與上市公司的公司治理等一系列制度安排，塑造中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的良好市場生態。