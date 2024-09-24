人行等出組合拳　澳新銀行質疑內地能否擺脫通縮螺旋

內地今早公布多項刺激經濟措施，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆質疑，相關措施能否讓內地擺脫通縮螺旋。由益並無其他部門參與，擔心對實體經濟的影響，認為需要採取積極的財政政策以注入真正的經濟需求。惟他對內地今年經濟增長錄得4.9%的預測充滿信心。



報告指出今次內地的行動符合預期，人行可能會實施更多﹑更頻繁的寬鬆政策。當局很少宣布組合式的寬鬆計劃，認為內地希望今年能實現5%增長目標。

報告指出今次降準向銀行系統注入1萬元人民幣資金，相對於2009年的救市措施，佔當年GDP的11%，認為今次組合規模不是「火箭炮式」。若要達到相關級數，資金需求達到14萬億元。

報告又指出內地降低按揭利率50個基點，可以節省1,500億元人民幣利息支出，預料對消費影響約530億元人民幣，認為需要採取更多需求方措施。

不過該行對有關措施能否讓內地擺脫通縮螺旋成疑問，認為沒有資產價格前瞻性指引的一次性1至2萬億元人民幣的計劃，不可能改變投資者預期。該行又指出由於並無其他部門參與，擔心對實體經濟的影響，因此內地似乎陷入流動性陷阱，認為需要積極的財政政策注入真正的經濟需求。

人行成最後貸款人助減少房企庫存

報告又指出，人行承諾增加房地產市場的再貸款支持，逐步成為最後貸款人，認為可以加快減少庫存，縮減供應過剩時間。

報告又指出注入貨幣是希望降低銀行資金成本，同時為鼓勵銀行向實體經濟放款而非購買債券，人行或透過出售債券以加強孳息曲線管理。由於人行不希望債息過低，內地實際利率過高，不足以起到刺激作用。