新世界地震｜鄭志剛胞弟開腔回應　稱父親純官好公正、對事不對人

【鄭志剛/馬紹祥/新世界】新世界（0017）或出現人事大變動！《香港01》獨家獲悉，新世界現任行政總裁鄭志剛將會退任，改任非執行副主席。作為鄭志剛的胞弟、同系公司新創建（0659）聯席行政總裁鄭志明今日（25日）在新創建業績會亦被問及上述消息，他稱：「24個鐘後自然水落石出」。



至於新創建現時在周大福企業轄下，管治上會否有改變，父親「純官」鄭家純有否指導？鄭志明表示，與純官溝通一直沒有變，「隨時可以傾」，同系各公司都是獨立管制，有清晰分工。

鄭志明在新創建業績會上，開腔回應新世界地震事件。（周令知攝）

撐純官絕對公正 以自身作比喻「如果我做得唔好，換人都正常」

他又指，爸爸絕對公正，對事不對人。同時又以自身作比喻「如果我做得唔好，換人都正常」，又指對不同的業務都感興趣，「只要幫到公司」。

至於會否打理同系其他公司，鄭志明指，要視乎純官的意思，「冇得自己聘用自己，我都係打工 」！

被問及有否與鄭志剛溝通，他指，鄭家很和睦，不時會有家庭聚會，「會互相交流、分享，相處和諧。

另外，今次新創建業績會開始時，鄭志明稱：「今日與大家輕鬆交談」，神態相當放鬆。記者現場所見，業績會上準備了茶點之餘，亦準備了各式各樣的薯片。