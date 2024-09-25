新創建擬改名為「周大福創建」　無海外上市計劃

新創建（0659）公佈截至今年6月底全年業績，純利按年大增44%，同時新創建建議改名為「周大福創建」，有待股東大會批准。另外，委任首席財務總監林戰，擔任首席營運及財務總監。



集團聯席行政總裁鄭志明表示，改名與早前旗下富通保險改稱「周大福人壽」一樣，令母公司周大福企業股權架構更完整，亦緊靠周大福未來發展，集團旗下全資公司可能有需要改名。他又指集團目前沒有海外上市計劃，但有部分規模不大的海外項目。

集團聯席行政總裁何智恒表示，由於香港建築及地產行業表現疲弱，因此公司的政府項目比例已升至48%，未來會考慮參與更多政府項目，但沒有考慮大型收購項目。

鄭志明表示，新創建未有計劃在海外掛牌。（周令先攝）

未有大型項目需要出售

被問及新創建在周大福企業轄下，會否進行資產置換，何智恒表示，任何資產置換的決定，都會以新創建股東利益為依歸，強調集團一直視乎情況檢視及重組業務組合，目前未有大型項目需要出售。

對於集團向瑞士免稅店零售商Avolta出售免稅店業務Free Duty全部權益，何智恒指由於所得款項不大，因此不會以此宣派特別股息，並會先用於減債。

集團首席財務總監林戰指，隨著集團推出以股代息後，公眾持股量已上升至23.8%，但仍低於聯交所要求的25%，會視乎市況繼續採取相應行動。