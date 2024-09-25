大快活10月1日推軟餐　冀為吞嚥困難人士重拾用餐美味回憶

大快活（0052）今日宣布將於10月1日於正式推出「快活回味軟餐」，為吞嚥困難人士及長者帶來快活皇牌滋味。在推出的首階段，大快活將於不同分店設立流動吞嚥評估站，言語治療師會為有需要人士進行相關的吞嚥評估，教育大眾對吞嚥困難及軟餐認知。大快活將成為全港首間向社區提供軟餐的連鎖快餐店。



大快活行政總裁羅輝承表示：「大快活秉持『食得開心，活得精彩』的使命，我們的團隊用了近兩年時間研發出『快活回味軟餐』，冀為吞嚥困難人士重拾大快活皇牌滋味及為他們帶來在大快活用餐的美味回憶；同時令市民大眾對吞嚥困難及軟餐更加認識，減輕照顧者準備膳食的負擔。我亦謹此感謝社聯及香港大學吞嚥研究所對這項意義非凡的計劃給予的支持，有賴他們的協助，我們才得以克服整個過程中所遇到的技術困難。」

4款大快活皇牌美食「阿活咖喱雞飯」、「鮮茄豬扒飯」、「阿活忌廉粟米肉粒飯」及「菠蘿咕嚕肉飯」已製作成符合照護食及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）等級4 的軟餐。「快活回味軟餐」在大快活香港中央廚房設計和生產，並遵循HACCP食品安全標準，亦聘請第三方專業機構定期進行審核，讓吞嚥困難人士及長者食得健康及開心。