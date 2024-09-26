習近平主持政治局會議　要促進樓市止跌回穩　提振資本市場

繼人行等金融監管機構公布「組合拳」支持經濟和股市後，新華社周四（26日）下午公布，中共總書記習近平主持中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和工作，當中提及要有效落實存量政策、加力推出增量政策，提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



《新華社》文章提到，要加強財政貨幣政策逆周期調節力度，確保必要的財政支出，並大力引導中長期資金入市，文章點名提及內房、消費行業，再提要推出民營經濟促進法，以及放寬外資准入等政策方向：

會議強調，要加大財政貨幣政策逆週期調節力度，確保必要的財政支出，實際做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應民眾關切，調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推動公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。

稱要助企業渡過難關

會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為。要推出民營經濟促進法，為非公有製經濟發展營造良好環境。要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，提升消費結構。要培育新型消費業態。要支持規範社會力量發展養老、託育產業，抓緊完善生育支持政策體系。要加強引資穩資力度，抓緊推動實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。

會議強調，要守住兜牢民生底線，重點做好應屆大學畢業生、移工、脫貧人口、零就業家庭等重點人口就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫助。要加強低收入人口救助幫扶。要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價。要實際抓好糧食和農業生產，關心農民增收，抓好秋冬生產，確保國家糧食安全。