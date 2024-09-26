許正宇稱強積金投資A股敞口增至240億元　CIES已接獲550份申請

財經事務及庫務局長許正宇出席論壇時表示，截至6月底，強積金投資A股的敞口升至240億元，較納入滬深交易所作為強積金核准交易所前，增長1.1倍。



許正宇指出相關措施可以為強積金管理機構提供更多投資工具，以獲取穩定回報，為強積金資產提供多元化的配置機會。

他又稱，放寬強積金投資於中央政府及內地政策性銀行的債券後，截至6月底，強積金有830億元投資在主權債；根據本港的強積金基金優先投資政府綠債機制，6月底有6億元資金配置政府綠債。

許正宇指出截至6月底，強積金投資A股的敞口升至240億元。（新華社）

指香港在財富管理層面提供3方面紅利

美國聯儲局上周減息，香港有迅速跟隨，許正宇表示引起投資者和金融市場關注，香港作為連繫內地與國際市場的超級聯繫人，已成為全球第二大財富管理中心，認為香港可提供三方面的紅利，包括資產多元化、銀色紅利、財富傳承。

他亦指出最新發布的《全球金融中心指數》報告，當中香港的總排名上升至第三位，香港作為全球金融中心，是金融穩定的錨點，亦是亞洲風險管理的合作夥伴。

此外許正宇指出新資本投資者入境計劃（CIES）已接獲逾550份申請，預計將為香港帶來165億元資本。