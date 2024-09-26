積金評級﹕截至9月23日強積金9月人均回報4200元

美國聯儲局在9月中宣布大減息半厘後，帶動環球資本市場重拾動力，並促使一眾打工仔的強積金賬戶錄得投資收益。積金評級指出，以截至 9 月 23 日的「積金評級所有基金表現指數」計算，本月至今回報率約 0.50%，季度迄今收益約 2.83%，年初迄今收益約 8.14%。



以港元計算，9月份月初至今投資收益約為199億元（即475萬名強積金成員平均獲利約 4,200元），季度迄今投資收益約為485億元（每位成員平均收益約10,200元），年初迄今投資收益約1,081億元（每位成員平均收益約22,700元）。

積金評級指出，目前中港股票基金是9月份表現最好的強積金基金類別，而環球債券基金在本季度亦有上升。今年迄今，美國、日本和環球股票基金在投資回報排行榜上名列前茅，所有基金類別今年均錄得正回報。

強積金總資產有望達到1.286萬億元

計入供款後，9月底強積金總資產有望升至約1.286萬億元（比8月底增加約239億元，較第二季增加約604億港元，今年迄今增加約1,456億元），相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為270,600港元（比 8 月底增加約5,000元，比第二季增加約12,700元，今年迄今增加約30,600元）。

截至今年9月23日，9月份強積金人均回報為4,200元。（資料圖片）

積金評級指出，目前約1.286萬億港元的強積金總資產，以及約270,600元的成員平均賬戶結餘，將創下歷史新高，成員平均賬戶結餘亦突破2021年6月創下約268,900元的歷史高位。

中美出招有利強積金表現

積金評級主席叢川普（Francis Chung）宣布，在美國減息和內地推出的刺激經濟措施的推動下，強積金在9月份有望為475萬名成員帶來好消息，總資產和成員平均賬戶結餘均創下歷史新高。

積金評級又指出﹕「2024 年迄今，所有強積金資產類別均錄得正回報。隨著預期美國將逐步減息，內地推出的刺激經濟增長措施，此勢頭有助強積金突破1,000億元的全年收益。」