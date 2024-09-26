香港出口連升6個月　8月出口按年升6.4%　惟遜預期

本港出口連升第6個月，政府統計處公布，繼7月出口按年升13.1%後，8月份商品整體出口貨值為3,813億元，按年升6.4%，遜於市場預期升11.5%。繼7月進口按年升9.9%後，8月商品進口貨值為4,144億元，按年升7.9%，遜於市場預期升9.4%。



8月份錄得有形貿易逆差331億元，相等於商品進口貨值的8%。

8月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升9.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南升27%、馬來西亞升23.7%、泰國升15.3%、菲律賓升14.5%和中國內地升12.9%。另一方面，輸往印度跌20.5%和新加坡跌14.5%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士跌62%和英國跌46.2%。

葵涌2號貨櫃碼頭。

首8個月出口貨值按年升11.5%

今年首8個月，商品整體出口貨值按年升11.5%；商品進口貨值上升8%。首8個月錄得有形貿易逆差2,160億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

政府發言人表示，8月商品出口貨值按年穩健增長。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得不同程度的升幅，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。展望未來，儘管地緣政治緊張局勢和貿易磨擦將會帶來風險，倘若外部需求繼續維持穩定，香港的出口表現應該可以維持正面。

新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，本港貿易表現有所放緩。8月整體出口按年增幅大幅放緩6.7個百分點至6.4%，升幅小過市場預期的11.5%及該行預期的11.4%，並為今年3月以來最慢增速。其中輸往中國內地升幅顯著放緩10.1個百分點至12.9%，輸往美國的出口亦由近兩成升幅顯著收窄至不足3%。輸往其他地區的出口表現則不一。整體進口升幅亦較7月放緩2個百分點至7.9%，為今年4月以來最小升幅；貿易逆差擴大至331億元。

該行認為，本港8月進出口增長均放緩，或受到出口佔比較大的中國內地及美國顯著放緩所致，部分原因或由於出口商在過去數月因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨。聯儲局9月大幅減息50基點，加上部分主要央行陸續減息，或有助穩定外圍需求。另一方面，內地推出大規模金融及貨幣政策組合，短線有望改善投資市場氣氛，惟能否真正扭轉內需及整體經濟表現仍有待觀察。歐美等國對內地部分貨品再度加徵關稅，以及美國大選結果後新政府的對華貿易政策，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。我們估計，本港2024年全年出口或錄得單位數升幅。