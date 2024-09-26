新世界地震｜臨別訴心聲　鄭志剛提兩大成果　謀借K11品牌攻全球

新世界發展(0017)公布，鄭志剛已提出辭任公司行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。

鄭志剛自2007年加入新世界發展任執行董事，在家族系內公司一直扶搖直上， 及至2017年鄭家純身體抱恙，他出任新世界執行副主席兼總經理，正式「坐正」，至2020年改任行政總裁，至今七年多。

今次鄭志剛轉任新世界非執行副主席，並辭任新世界百貨主席及非執行董事、周大福執行董事、新創建非執行董事，可謂「全退」。然而，在任七年，也有一件事值得他「留戀」，就是其「親生仔」K11品牌。

這可從鄭志剛臨別感言中看到端倪。他特別提到K11的團隊，指出K11品牌不斷創新，發展出獨有的「文化商圈」模式。

揚言繼續全球發展「K11」品牌

值得留意，今次人事變動以外，新世界發通告稱，將K11管理公司及多家其他公司出售予鄭志剛，總作價2.09億元，而他將繼續在全球發展「K11」品牌。有此安排，皆因K11已打響名堂，鄭志剛對其期望也很高。

他於今年2月透露，K11集團表現非常強勁，其中K11 MUSEA及K11 Art hall人流及銷售額均破紀錄，跑贏大市，而K11黑卡會員銷售額按年升40%。鄭志剛直言，這反映文化零售戰略成功，並預期K11集團2023至2027年租金收入複合年均增長率可達30%。

翻查資料，所言非虛。過去五年雖然受疫情影響，零售市道一直不景氣，但K11利潤複合增長仍達10%。而K11 MUSEA作為尖東新地標，過去舉辦了不少城中盛事，例如2019年康城電影周落戶香港、今年的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」，而最近仍有七大國際奢侈品品牌在K11 MUSEA開設新店及擴充店面，倍增至約3萬平方呎。

「柏字頭」新盤吸金近千億

而另一個令鄭志剛引以為傲的項目，當數「柏字頭」新盤，近年亦打響名堂。鄭志剛於臨別感言也特別提到，Pavilia Collection住宅系列，6個項目共創造近1,000億港元的合同銷售，當中柏傲莊開賣時，更成為「97年後新票王」；最近期的柏蔚森，亦創下啟德跑道區近3年銷量新高。