鄭志剛改任非執行副主席　馬紹祥接棒　新世界開市升16%

《香港01》稍早前搶先報道，鄭志剛將退任新世界﹙0017﹚執行副主席兼行政總裁，改任非執行副主席，舵手一職由前發展局局長、集團首席營運總監馬紹祥接棒。集團最新通告證實消息，並將於今日（27日）復牌。



受消息及內地推出多項刺激經濟措施帶動下，股價開市升16%或1.31元，報9.5元。至於同系其他股份，如周大福（1929）報7.87元，升4.4%，新世界百貨中國（0825）亦升近9%，報0.27元。



鄭志剛改任新世界非執行副主席。﹙資料圖片﹚

通告指出，鄭志剛今日（26日）辭任行政總裁，即日生效，馬紹祥已獲委任為行政總裁，以及可持續發展委員會成員及主席。

公司又表示，鄭志剛以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務，已由執行董事及執行副主席調任為非執行董事及非執行副主席，及不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員。

近年業績遜色 早前預警蝕最多200億

今次高層人事變動，與新世界近年業績表現有關。作為本港四大發展商之一，在息口趨升的情況下，新世界飽受高負債困擾，上月底發盈警，指由於需為投資及發展物業等進行一次性非現金重估或減值虧損，拖累截今年6月底止的2024財政年度全年業績，全年股東應佔虧損將達到190億至200億元，為集團自2003年度及2004年度、分別蝕47億元及9.8億元以來，首次全年業績再度「見紅」。

在加息周期下，新世界大力投資，債務拾級而上。翻查資料，未計永續債，截至去年底，新世界總負債達到1,621億元，扣除現金後的淨負債也達到1,189億元，淨負債比率為49.9%，處偏高水平。

工程師出身 曾掌發展局 馬紹祥「熟書」

新世界主席鄭家純﹙「純官」﹚早於去年11月以家族第二代掌舵人身份高調受訪時「放話」，明言自己仍未定下「接班人」，一改外間認定鄭志剛為第三代接班人的印象。

純官當時又稱，家族生意不一定由「鄭氏」打理，「我們公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，事實上需要很多人才負責去管理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以他的去留由股東會來決定。」

今次找「外姓人」管理新世界，算是「應驗」當時之說。至於獲委任為集團行政總裁的馬紹祥，也十分「熟書」。工程師出身的馬紹祥，曾是本港著名建築工程公司的AECOM公司亞太區土木及基礎設施執行副總裁，2013年獲委任為首位發展局副局長，2017年2月升至發展局局長。其後他離開政府，2018年加入當時仍是新世界旗下的新創建﹙0659﹚，出任首席營運總監，翌年更升任新創建行政總裁。

到了今年初，馬紹祥「過檔」新世界，出任首席營運總監，主力協助集團處理集團香港業務的日常管理及營運。近年，新世界力拓北部都會區，與中資企業簽合作協議，料馬紹祥掌舵後，在這方面有不少發揮。