京東旗下京東工業捲土重來　擬再度尋求在港上市｜新股IPO

港股近日交易轉趨活動，新股市場亦受到刺激。京東（9618）旗下的工業供應鏈服務商京東工業再次向港交所（0388）遞交上市申請。美銀﹑高盛及海通擔任聯席保薦人，瑞銀及中信証券擔任顧問。



據初步招股書指，京東工業通過踐行變革性的工業供應鏈數智化轉型，幫助客戶實現保供、降本、增效及合規。公司通過「數」（數智）與「實」（商品）相結合，成功地建立了數智化的工業供應鏈基礎設施，向客戶提供廣泛的工業品供應和全面的數智化解決方案及服務。因此，公司的收入來源主要包括工業品的銷售收入及相應的服務收入。

京東工業上半年收入增20%

財務表現方面，據招股書顯示，今年上半年收入為86.2億元（人民幣，下同），按年升20.3%。來自持續經營業務的應佔利潤為2.9億元，去年同期為虧損1.9億元，若按非國際財務報告準則指標計，上半年的經調整利潤為5.1億元，按年升24.6%。

於2023年3月，京東工業完成B輪融資，交易總額達3億美元，投資者包括阿布達比主權基金Mubadala 、阿布達比投資基金42XFund、大型資管集團M&G、全球私募巨頭EQT旗下的亞洲平台BPEA EQT及紅杉中國等。京東在去年3月時宣布分拆京東工業上市，京東工業亦有遞交申請表，惟一直未有進展。