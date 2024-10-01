十一國慶｜許正宇︰國家已踏上全面推進強國建設新征程

今年是新中國成立75周年。財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體播出影片，片中他稱，多年來，隨着國家實施改革開放政策，實現中國式現代化，國家已踏上全面推進強國建設、民族復興的新征程。

許正宇續稱，他在香港土生土長，過去曾在北京和上海工作，至今成為特區政府主要官員之一，對能夠有機會服務香港、貢獻國家感到十分鼓舞。自2008年起，他在工餘時參與無止橋慈善基金的活動，走遍大江南北，包括甘肅、陝西和雲南，到偏遠有需要的鄉郊地區幫助村民起便橋，連接兩岸居民，改善他們的生活。透過建橋跟村民互相認識和溝通，也搭建了彼此間無形的心橋。

自2008年起，許正宇工餘時參與無止橋慈善基金的活動，走遍大江南北。﹙資料圖片﹚

他又指，隨着國家不斷發展，無止橋透過香港及內地青年共同參與，拓展鄉郊地區不同的民生項目，改善居民生活的同時並達至可持續發展，同時鼓勵香港和內地的大專生義務參與，成功搭建兩地青年的心橋，培育傳承。

自2020年4月出任財經事務及庫務局局長，許正宇曾多次到內地與國家不同部委的領導會面，討論如何鞏固和提升香港作為國家國際金融中心的地位，又出席多個匯聚國際財經界翹楚的論壇，交流如何應對世界局勢的深刻變化。他稱，凡此種種，令他深感作為官員或社會一份子，都應有所擔當，為國家、為香港作出貢獻。「新中國成立75周年，人民生活改善，社會大局穩定，現已躍升為世界第二大經濟體，國際地位舉足輕重。我祝願國家日益繁榮富強，在新征程上不斷繼續屢創高峰!」