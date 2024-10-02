中港股市怒飆　內地富豪一周內身家勁漲萬億元　馬化騰佔近四成

在中國推出多年來最大規模的一攬子刺激計畫後，該國最富有的一群身價大漲。

據彭博報道，未計今日﹙10月2日﹚，在截至9月30日的一周裡，彭博億萬富翁指數覆蓋的54位中國人的財富總和成長了約19%，這是自2016年榜單開始追蹤全球最富有的500人以來單周財富成長的最大紀錄。中國的富豪們總財富在這一期間增加了近1,300億美元;﹙約1.01億港元﹚。

中國股市自上周一以來上漲逾25%，政府推出了一系列措施來重振經濟，包括降息、降低銀行存款準備金率以及放鬆購房規定。滬深300指數連續九天上漲，周一一度上漲8.5%，創下2008年以來最大漲幅。

報道指，這與過去三年許多行業遭受打擊的情況大相徑庭，此前房地產大亨的財富縮水了數十億美元，銀行家和技術人員財富夢想被粉碎。 在最近的股市反彈之前，消費行業股票下跌讓農夫山泉﹙9633﹚創始人鍾睒睒丟掉了他已經擁超過三年的中國首富頭銜，現在他又重新回到了榜首。

騰訊控股﹙0700﹚有限公司聯合創始人馬化騰則是股市反彈的最大贏家之一，他的財富今年成長了近50%達到510億美元﹙約3,978億港元﹚。騰訊也受益於最近火爆的遊戲《黑神話: 悟空》。阿里巴巴﹙9988﹚聯合創始人馬雲也是受益者，他的財富飆升至逾360億美元。