中概股急升淡友賺變蝕　倒輸近250億　「空軍」沽呢兩隻股份最傷

近日受惠內地當局大力刺激經濟，中港股市爆升，在美上市的中概股同樣暴漲，但今輪升市非人人歡喜。據彭博引述S3 Partners報告指出，一眾沽空中概股的「空軍」，經歷今次升市後，不單抹去年初至今37億美元的收益，更現帳面損失約32億美元（折台約248.5億港元），即在今浪累計虧損69億美元（折台約535億港元）。



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S3 Partners預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky在報告中指出，中概股大反彈前，「空軍」一直在建立倉位及獲利，但現時沽空行為已經放緩，而指，上月美國銀行對全球基金經理人進行的一項調查中，19%的受訪者表示，沽空中概股是最熱門的交易，僅次於做多所謂的七大科技股（ Magnificent Seven）。

沽空阿里京東最傷

數據顯示，沽空交易中蒙受最大損失的股票是阿里巴巴（BABA）及京東（JD），而沽空蔚來（NIO）、理想汽車（LI）、小鵬汽車（XPEV）和拼多多（PDD）的交易員仍然獲利。

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數據顯示，即使中概股強勁反彈，淡友並未急於回補頭寸，因此預計，股市一旦繼續上揚，將出現大規模平淡倉，將進一步推高股價。Dusaniwsky亦提到，如果空軍開始大規模回補，阿里股價可能最受影響，因為在今次反彈中，該股的沽空有所增加。