港股大時代｜「做一日等於做三年！」　耀才CEO︰兩批客交投最熱

港股迎來「狂潮」，周三成交額達到4,340億港元，僅略低於周一創下逾5,000億的紀錄。連升六個交易日下，證券業界忙到不可開交。

耀才證券行政總裁許繹彬打趣道︰「做一日等於做三年！」

許繹彬︰做一日等於做三年！

大型本地券商耀才證券行政總裁許繹彬向《香港01》表示，該行新戶口多一倍，而「激活」戶口量也增加超過一倍，同時交易額同港交所一樣，同創新高，「昨日有部份分行，出現排隊開戶！夜更都忙，要處理手機APP開戶。」他還打趣道︰「捱到今日，做一日等於做三年！」

許繹彬又指，現時見到兩批客戶交投最多，一批散戶「心驚」，急把積壓多時、終返家鄉的「蟹貨」沽出，另一批是炒即日鮮，「港交所一日抽一成，升幾十蚊，佢哋賺5%都走。」

不過，他亦提醒，大市昨日成交持續上升，明顯挾淡友，且因大陸長假期休市，這段時間資金在香港偷步入市，籲小心反高潮。

凱基亞洲投資策略主管溫傑向《彭博》表示，未來一到兩個月可能會一直很忙。﹙資料圖片﹚

另外，兩名分析師向《彭博》述說繁忙的一天。「全天很忙，我午飯都沒吃，因為客戶問詢沒停過。」凱基亞洲投資策略主管溫傑受訪時續表示，「未來一到兩個月我們可能會一直很忙，因為鑒於市場情緒樂觀，交易量可能會保持高位。」同時，駿利亨德森的基金經理Sat Duhra凌晨3點醒過來查看中國公司美國存託憑證的價格。他周三跟分析師的會談顯示，對韓國和印度等市場的興趣正在消退。「中國成了唯一選擇，」他說。

面對這波行情，皆因環球資金出現「FOMO」。瑞聯銀行北亞股票諮詢主管Linda Lam向彭博表示︰「我們聽說，外國純做多的基金正在討論是否要終結對中國股票的低配，或許是對本月相對表現跑輸的擔憂 導致股市今天出現恐慌性買盤模式。」

而EFG Asset Management基金經理Daisy Li表示︰「一切都變得太快，市場上漲的速度實際上讓長線投資者很難追漲加倉。」