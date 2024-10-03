迎年輕人投資熱 中銀香港證券服務 TrendyTogether買賣股票$0佣金

隨著越來越多年青人意識到，要實現人生各個大小目標，多元化收入來源很重要，不少年青人積極學習理財及投資，為未來做好準備。中銀香港證券服務推出專為年輕人而設的「TrendyTogether」，18至30歲年青人只需幾步加入「TrendyTogether」，即享全年$0佣金及$0保管費優惠，年輕人更容易「入場」，無論任何市況，Trading一樣咁抵！



牛市、熊市可愛大對踫

在股票市場，當大家看好大市，就稱為牛市，若對前景看淡，就稱為熊市，看懂牛市及熊市是投資入門基本步，劉沛蘅（Hillary）特別化身牛市、熊市的遊戲玩家，希望和大家一起學習以低成本投資股票，發「Fight」投資技能！

零壓力投資！港幣1,000元起步 送您「免費股票」+零佣金優惠

知道不少年輕人本金不多，但投資市場其實「小本」也可以入市小試牛刀！現在開立中銀證券賬戶買賣港股、A股、美股，即可享全年$0經紀佣金及$0保管費優惠，而且當成功開戶後，只需存入資金達港幣1,000元或以上，即可獲贈「免費股票」10單位盈富基金（股號: 2800.HK）！

加上中銀香港設有「NotALot 碎股易」服務，可以讓年輕客戶及投資新手僅需買入 1 股碎股，即可進行投資理財，由即日起至2024年12月31日共間沽出碎股，更可享無上限 $0 佣金優惠，各位即使是投資新手，都可以輕鬆入手！

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投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

（資料及相片由客戶提供）