港股大時代｜富瑞升京東及阿里美股目標價　睇騰訊見540元

富瑞表示，過去20年的互聯網周期顯示，重大事件會引發股份出現估值重估，並改變了估值的方法。近日中央推出的刺激措施對科網產業未來的復甦相當重要，並按2025年科網股相對估值、行業動態、盈利增長、與海外同業的折讓幅度的各項預測，建議投資者關注16隻科網股，相信科網股踏入2025年可維持「買入」評級。



富瑞強調，其科網股最新目標價考慮到2025年經營情況：（1） 線上購物平台受益於行業估值重估；（2）儘管宏觀環境存在不確定性，本地服務和網上旅行（OTA）仍具有良好的盈利能見度；（3）垂直產業處於復甦的中心，龍頭企業將受惠於市場佔有率擴張；（4）內地互聯網行業平均市盈率約12倍，較海外同業折讓約40%至50%。

杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

電商股估值處於低端

該行解釋，在最新政策推出前，線上購物平台估值一直處於行業低端，只有約8至9倍，較昔日最高的15至16倍，折讓約40%至50%，因此調高阿里巴巴 （9988）及京東 （9618）目標價。

該行最新予阿里美股及京東美股目標價分別升至142美元及54美元。同時亦上調騰訊 （0700） 及美團（3690）等科網股目標價。其中騰訊目標價由490元升至540元，美團目標價由150元升至200元。