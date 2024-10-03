港交所CEO陳翊庭晉身全球百名最具影響力商界女性榜單

《財富（Fortune）》雜誌公布第27屆全球最具影響力的商界女性榜單，100名上榜的領袖之中，香港有兩位女CEO上榜，包括港交所 （0388） 集團行政總裁陳翊庭和美高梅中國 （2282） 董事長何超瓊。陳翊庭、何超瓊分別在本年度榜單排行45和80。



《財富》雜誌表示，榜單是根據公司規模和健康狀況，女性領袖的職業生涯路徑、職位影響力以及更廣泛的影響力等標準編制而成。今年榜單上有65位女領袖為企業行政總裁，而陳翊庭和日本航空的鳥取光子（Mitsuko Tottor），都是其集團的首位女CEO。

除港交所行政總裁，榜上不乏環球交易所的舵手，包括納斯達克行政總裁Adena Friedman、紐約證券交易所總裁Lynn Martin都榜上有名，分別排名54和55，排名稍遜陳翊庭。

花旗范潔恩位列十大

在10大榜單上，8名女性領袖都是來自美國企業，排名第一的通用汽車主席兼CEO Mary Barra、第二位是醫療保健公司CVS健康CEO Karen S. Lynch、第三位是花旗CEO范潔恩（Jane Fraser）。AMD的華裔CEO蘇姿丰就排行第8。