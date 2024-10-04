美股｜道指收市跌184點　 中概股指數回吐2.37%

中東局勢緊張升級，以及市場關注美國翌日公布的非農就業報告，美股周四（10月2日）下滑，道指收市跌184點。



恒指夜市期指收報22,091點，跌66點，較恒指收市22,113低水23點，成交50,958張。反映中概股的金龍指數回吐2.37%，其中蔚來汽車和小鵬汽車均跌多於7%，阿里巴巴跌2.09%，嗶哩嗶哩跌8.80%。



道指收市報42,011.59點，跌184.93點或0.44%；納指報17,918.48點，跌6.65點或0.04%；標普500指數收市報5,699.94點，跌9.60點或0.17%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

Nvidia升3.3% Tesla 挫3.3%

大型股漲跌不一，Tesla挫3.35%、Amazon跌1.52%。AI晶片龍頭Nvidia則漲3.32%，每股收報122.80美元。

Levi Strauss股價下跌7.64%，該公司表示正考慮出售表現不佳的Dockers品牌，並預測第四季度收入低於預期。

啤酒製造商Constellation Brands維持2025財年銷售和獲利預測不變，股價下跌4.70%。

圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

ISM非製造業指數高於預期 8月工廠訂單下跌

數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周增加6,000， 增至22.5萬人，多於市場預期的22.1萬人

美國供應管理協會（ISM）公布，9月非製造業指數為54.9，創逾一年半以來新高，既高於市場預期的51.7，亦高於8月的51.5。

另外，美國8月耐用品訂單終值按月持平，符合市場預期，亦與前值相同。期內8月工廠訂單減少0.2%，低於市場的持平預期。