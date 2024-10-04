港股大時代｜大摩指若投資者情緒續高漲　3萬億人幣資金重回股市

摩根士丹利指出若市場情緒持續高漲，預料總值2萬億至3萬億元人民幣家庭金融資產，重新分配置至股票市場上。同時融資比率亦會上升，券商股在此環境下將大幅衝高，在典型由散戶推動的升勢中，券商股會出現超買，但實際頂部及底部難以預測。



大摩指出股市在過去一周急升，許多跡象表明有充足的潛在流動性流入券商股。A股平均成交量和流轉度分別為1.46萬億元人民幣及465%，超越2020年至2021年水平，與2015年上次散戶推動的牛市相似。券商一般追縱的ETF產品即使有反彈，但上周仍出現資金流出。

該行指出從散戶交易模型可見，一般散戶將日均成交量視為支持券商股的動力，有可能導致券商股出現超買。經過近日反彈後，H股券商股日均成交額已達到1.4萬億元人民幣。若投資者將過去2日的日均成交額2萬億元人民幣視為常態，券商股盈利或增加30%，股本可回報率或增升至約13%。

市賬率將回復至2015年水平

該行指出目前覆蓋的券商股H股市賬率，較2020年至2021年高出10%至20%，但難以回到2015年逾2倍市賬率情況，因為佣金收入較低，同時資本密集度較高。

大摩指出策略上部署H股券商，看好中信証券（6030），因業務在下行周期較具韌性；又指出估值不高的華泰證券（6886）亦不錯，惟小心招商證券（6099）或會出現回調。