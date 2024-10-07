中港股市近期跑贏全球　彭博﹕分析師指個別股票估值已偏高

中港股市受惠內地於9月下旬連番出招而攀升，其中上證指數於國慶長假期前重上3300點，港股亦曾重上23000點。《彭博》最新的報道，更指出國指從9月初起累升約3成，為彭博追縱全球逾90隻全球股票指數表現最佳。不過報道亦引述景順香港及中港首席投資總監馬磊，指出隨著今次反彈已導致部份股票估值過高，又指出相關股票欠缺基本因素支持。



報道指出過去一個月，內地政府公布一系列刺激措施，包括降息降準和向股市提供巨額流動性支持，以及承諾遏制樓市下滑趨勢。本周二國家發改委還將就增量政策舉行新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策」等有關情況。

雖然有很多樂觀因素支撐著股市持續上漲，但此前虛假的曙光也曾多次出現，最近一次是2月份的反彈，後來完全消散。

景順馬磊指個別股票估值偏高

最近中國股票的飆漲令其對更廣泛的新興市場指數影響力重新得到認可，那些對這個最大的開發中國家中持有偏低倉位的基金經理表現欠佳。反彈的持續性不僅影響指數基金的年終業績，還會對與中國有貿易和投資往來的國家產生直接影響。

不過報道指出作為年初時少數看好中國股市的市場人士，馬磊表示目前不急於增加投資。他指出個別股票升幅達30%至40%，甚至已達到歷史高位，未來12個月基本是否達到高峰期前水平是有不確定，又表示會減持估值過高的股票。

馬磊又指出﹕「短期內，市場情緒可能會過度膨脹，但人們最終會回歸基本面」。

野村陸挺憂股市升幅太快

野村控股的態度更為悲觀，警告稱這一輪股市上漲可能很快從繁榮轉向蕭條。

野村經濟學家陸挺等人在給客戶的一份報告中寫道，在最壞的情景下，「股市狂熱之後會出現崩盤，類似於2015年發生的情況」。他們表示，這種結果出現的概率很可能比一些更樂觀的情景要「高得多」。

ING宋林料債市可成為受益者

報道又指出自股市上漲開始以來，內地國債市場已出現下跌，在此之前因投資者購買避險資產，國債孳息率曾連續創下歷史新低。

「仍有一些重大挑戰尚待解決，這不是一條容易的路，」ING銀行大中華區首席經濟學家宋林表示， 「我們需要確保政策刺激能夠有效遏制房地產市場的下滑勢頭，而不僅僅是導致熱錢湧入股市。」

他表示，如果股市降溫，債券可能成為受益者。 「如果接下來的步驟出現任何問題，我們會面臨回到前幾個月的環境的風險。」