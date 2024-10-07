發改委周二舉行記者會　中銀國際管濤料後續財政政策涉及3方面

內地發改委將於周二（8日）上午10時舉行記者會，市場人士預期內地或會再推出政策。中銀證券全球首席經學家管濤於內媒發文，指出目前是強預期﹑弱現實的市場反彈，可持續性取決於實際經濟的改善程度，其中後續財政政策至關重要。因為人民銀行自能提供流動性，卻無法解源頭需求問題。



管濤指出，企業和家庭部門債務負擔較重，投資消費的意願及能力不強，國內有效需求不足的矛盾較為突出，政府逆周期加槓桿成為擴大內需的關鍵，只有實體經濟好轉，企業經營改善，居民收入增加，金融市場上漲的基礎才能夯實。

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管濤更對照了9月底政治局會議公報的內容，預期後續增量財政政策或會從三方面着手。第一，由於經濟運作壓力較大，公共財政收入和政府基金收入執行進度均不如預期，影響了財政支出，因此或需要透過增加中央政府赤字，增發一般和特別國債予以解決。

第二，地方財力普遍緊張，基層運作困難，同時也導致了部分地方政府存在挪用專案債資金、亂收費、亂罰款、倒查稅等現象，因此或需要透過加大中央對地方的轉移支付，在此基礎上規範涉企執法、監管行為，改善營商環境，幫助企業渡過難關。從長遠看，則要落實財稅體制改革重大部署，增強地方自主財力，理順中央和地方財權與事權。

籲發行及善用超長期特別國債

第三，發行及使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用，對於當前穩健增長的重要性不容置疑。對此，或需要將超長期特別國債的使用向促消費傾斜，並出台一些針對弱勢和困難群體、乃至多孩補貼等臨時和機制性的政策舉措，增強居民消費意願和能力。