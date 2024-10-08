藥明康德擬發5億美元可轉換債券　另就出售WuXi ATU業務解畫

港股牛市，醫藥板塊造好，內地生物技術公司藥明康德(2359)近月倍升，該公司最新公布，擬發行5億美元2025年到期之零息有擔保可轉換債券，所得款項淨額將約為4.94億美元。款項將作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。

藥明康德稱，債券初步轉換價為每股H股80.02元，較昨日收市價69元溢價約15.97%。假設按初步轉換價悉數轉換債券，則債券將轉換為約4852.22萬股H股，相當於擴大後已發行總H股股本約11.14%及經擴大後發行總股本約1.64%。

董事會認為，發行債券能為獲取可長遠及更好地支持公司全球業務發展及債務再融資的可即時動用資金池締造良機，將有利於集團整體發展及擴張。

評估各種選項 以保持WuXi ATU運營

另外，市傳藥明康德擬出售旗下業務，公司最新發通告稱，注意到近日有媒體報道稱公司擬出售其WuXi ATU業務。正如公司答覆媒體問詢時所指出，公司目前正在評估各種選項以保持WuXi ATU業務的持續運營，現並未就上述事項形成任何決議，亦並未與任何相關方簽署任何有約束力的實質性協議。公司最終是否選擇出售WuXi ATU或者保留並執行使該業務得以持續運營的其他選項均存在不確定性。

藥明康德稱，在評估過程中公司首先考慮的優先事項是WuXi ATU的員工以及所有迫切需要WuXi ATU提供的治療方案以挽救生命的全球患者。

早前外電報道指出，藥明康德及藥明生物(02269)正計劃出售部分業務。藥明康德就此向內地媒體表示，正評估繼續高端治療業務WuXi Advanced Therapies的運營選項，以符合集團的優先事項。