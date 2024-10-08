港股大時代｜A股今日重開　央視﹕為迎旺市券商及交易所提早準備

內地A股市場經過7日國慶長假期休市後，今日（8日）重開。隨著內地在長假期前公布多項刺激經濟措施，發改委又預告將於今日上午10時舉行記者會，講及有關一系列增量措施實施情況，予外界對A股復市抱有憧憬。有報道指出為應付迎來的「瘋狂」市況，內地券商及交易所早已作準備。



根據《央視》報導，不少券商的信息技術、運營、客服、網金等後台運營保障部門輪守加班，全力備戰節後開市。各大券商的開戶數在假期創出了歷史新高，線上和線下的需求都熱火朝天。報導稱，北京一家券商的電話客服中心裡，上百個工位座無虛席，全天候提供電話服務。

據知情人士透露，中國證券登記結算公司和證券交易所的員工在假日期間加班加點，為新賬戶數量的飆升做準備，並進行系統測試。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

市場人士料A股今日開門紅

《彭博》指出中國此輪引領全球的股市上漲激發了亞洲各地交易員和基金經理的遐想，大部分的討論都圍繞，隨著刺激措施的落地，牛市能否持續的議題。黃金周期間香港股市走高，例如貝萊德和高盛等華爾街巨頭也上調了投資建議。這燃起了境內市場有望持續反彈的希望，但若未來幾天北京方面沒有後續跟進具體舉措，市場面臨劇烈回落的風險。

「中國的看漲情緒持續增強，我預計A股將會迎頭趕上，」華興證券駐香港股票主管Andy Maynard表示。「我們忙於評估客戶的風險上限，獲取資金用於購買A股」，他預計周二可能「又是繁忙的一天」。

如果可以將香港上市內地股票的表現作為參考，那麼內地市場很可能在周二迎來開門紅。

自上周黃金周假期開始以來，恒生中國企業指數上漲了11%，並在周一達到了兩年多來的最高水平。

隨著散戶投資者的湧入，反彈勢頭可能會增強。經歷了過去幾年的低迷表現之後，股市又重新成為中國各地餐桌上的熱門話題。

是否買A股成假期間家庭聚會熱話

「假期裡我們有很多家庭聚會。幾乎每次與親戚聊天，他們都會問我是否該買A股了，」在一家跨國投銀從事股票銷售交易員的Shen表示。因未獲授權公開表態，他拒絕透露全名。「很多人已經很多年沒有查看過A股交易賬戶了。」

此外，據財聯社報導，一些券商通知客戶，為滿足節後客戶銀證轉賬需求，已聯繫相關銀行提前開放銀證業務時間，提前到上午8時05分開始。

「我從2022年開始就沒賣過股票，一直在不時買進，」40歲的上海散戶投資者Jim Zhou表示，「市場情緒180度大轉變。中國的金融狀況正在發生變化，股市的大幅變動讓人們更有信心了。」

仍有投資者持審慎態度

《彭博》報道亦指出儘管股市一片樂觀，但一些投資者仍保持謹慎。「市場多次出現的虛假曙光仍然在我們很多的心裡埋下陰影，所以我們只是趁這次反彈賺點快錢，」29歲的上海散戶投資者Lily Zheng說道。「我在假期前看到市場大幅波動就增加了倉位，如果市場再上漲15%至20%，我打算在本周晚些時候兌現離場。」